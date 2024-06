Poważnie nie mogę patrzeć na tą komunistkę/socjalistkę

Tak ciężko zrozumieć że chcemy bronić swojej tradycji, kultury, języka,wartości, rasy ?

Przecież to co ma miejsce to wypisz wymaluj bolszewickie numery wdrążone przez rzymian i to jest wirus który się rozprzestrzenia na cały świat

Dzisiaj nie trzeba odwalać cyrku w sensie czegoś wysadzać aby podbić naród, robi się to poprzez nieustanną propagandę, czego jesteśmy świadkami. Już poprzez zachodnie trendy w muzyce ogłupiają młode pokolenie Pokaż całość