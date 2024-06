Bajeczki dla dzieci, jak można być tak naiwnym i wierzyć ,że ktoś wylądował sklejonym modelem z folii aluminiowej ,który nawet od ziemi by się nie odepchnął w normalnych warunkach, a co dopiero rzekomo ekstremalnych jakie panują na światełku zwanym księżycem.



Co za ludzie ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )