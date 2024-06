Las spłonął można to jakoś przeliczyć na pieniądze zapłacą kare, fajnie, ale co z tego. Lasu to nie naprawi. Ale więzienie? I to 20lat? Serio? To pewnie młodzi ludzie. W więzieniu się gówno nauczą, co najwyżej nabiorą złych nawyków, zniszczy się im życie i tylko będą kosztować podatników. Zamiast tego takich gagatkow przymusowo zatrudnić w służbie leśnej na tej wyspie czy jakichś obok, żeby pielegnowali las własnymi rękami, uświadamiali innych czy kontrolowali. Pokaż całość