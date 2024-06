W temacie znaleziska dodam ze Carroll Quigley w książce "TRAGEDY and HOPE" pisał ze następnym stadium państw narodowych mają być bloki ideologiczne(Chyba ZSRR było czymś w podobnie ale nie jestem pewien) omówienie książki przez pewnego pasjonata z yt znajdziecie tu --> https://youtu.be/WErQk5hJd-E. Za to Jacques Attali w książce “A brief history of the future” pisał o Super-imperiach i hiperdemokracji, można jej streszczenie znaleźć tu --> https://www.prisonplanet.pl/trend_trak/nowy_porzadek_swiata,p1421281382 i tu --> https://www.youtube.com/watch?v=5CQSS57btCQ