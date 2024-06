Oczywiście, że źle by było. Byłaby to dokładna kontynuacja tego wszystkiego co już się dzieje w tym na przykład wypłacania przymusowym relokantom w Polsce socjalu na poziomie europejskim żeby nie chcieli zmieniać kraju, co doprowadzi do tego, że nasi emeryci harujący na ten kraj latami będą mieli mniejsze emerytury niż nowi przybysze socjal. Już ten przykład pokazuje dokąd prowadzi polityka von der Leyen...