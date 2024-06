No ale pis nie rządzi, nie? Pamiętam jak przed wyborami i tuż po nich 80% wykopu miało pełne majty z radości, bo się dyktatura skończyła. Prawda jest taka, że wypok to taka chorągiewka, co się stopniowo obraca w drugą stronę co 1-2 kadencje. Obecnie większość jeszcze pamięta, że pis to banda #!$%@?ów i złodziei, ale poczekajmy. Minie parę lat i znów poziom miłości do pisu proporcjonalnie wzrośnie, a uśmiechnięta koalicja będzie złem Pokaż całość