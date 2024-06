Mogłoby to wyglądać tak, ale widz TVP zdziwiłby się, że co to ma być, żołnierze w kontenerach mieszkają. Do wizualizacji w studiu Wiadomości się nie nadaje, na szczyt techniki nie wygląda.



Lepiej nie mówić o warunkach bytowych żołnierzy w ogóle i skupić się na pokazywaniu dużych amerykańskich czołgów.