Uważam, że to informacja nieprawdziwa. Niemcy powstały w 1866, a zatem niemożliwe było zrobienie zdjęcia na terenie Niemiec w 1837. Ponadto, Bawaria do Niemiec została przyłączona 1871, przy czym do 1919 Bawaria w Niemczech miała większą swobodę niż kraje UE w Unii.