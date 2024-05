To czego ta wojna powinna ludzi nauczyć, to jak zawsze ostrożnie podchodzić trzeba do takich filmików.



I absolutnie nie twierdze, że tutaj coś jest nie tak, bo teraz już jest mniej fejków niż na początku wojny.



Ale takie nagranie równie dobrze można przerobić i usunąć znaki, wstawić na jakąś ruską stronkę, podpisać inaczej że to Ukraińcy zginęli i zbierać plusiki xd



Z tego co pamiętam to na początku wojny była kilka takich