Mam dylemat czy wykopać. Tak naprawdę to nie wiem czy im chodzi o Palestynę, izrael czy może o sranie i picie.



"Sytuacja nie zmieniła się zbytnio. Nadal nie mamy dostępu do toalet ani wody. Czekamy tak naprawdę na jakąś decyzję.

"



No to ja też czekam.