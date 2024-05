Jakbym założył szczerą zbiórkę "Dejcie mi grosza bo nie chce mi się robić" to ktoś by wpłacił za moje szczere intencje? Natomiast jeśli kupię dwie kule i arbuza którego włożę pod koszulkę że to 20 kg guz złośliwy to zbiorę pół miliona. Gdzie tutaj sens gdzie logika jak żyć skoro życie nie nagradza szczerości i wyślą blika dopiero jak nakłamie człowiek.