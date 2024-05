Gazeta ! krytykuje izrael i nazywa rzeczy po imieniu, koniec świata.

Kogo to dziwi poza #!$%@? ktorym politycy wmówili jakieś skojarzenia a oni w to uwierzyli.Najpierw uwierz we wszystko co mowia skrajnieprawicowi politycy o gazecie wyboreczj a potem bądz ździwiony jak okazuje się że to są też ludzie różnorodni niepasujacy do uproszczeń i nie są jednak szatańśkim ucieleśnieniem zła. SZOK!