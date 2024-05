Pokaż całość

Nie wiem, jaki to model czołgu - silnik nie wygląda na turbinę gazową z T-80, więc pewnie któraś odmiana T-72.Ale z drugiej strony odmian i modyfikacji polowych jest tyle, że licho wie. Zresztą, nie ma to większego znaczenia.Liczy się co innego: musiał jechać "na bogato", tj. z pełną jednostką amunicji. Czyli pociski były nie tylko w tzw. karuzeli, ale też poupychanae w zakamarkach maszyny (zdjęcie poglądowe w załączeniu). Dron