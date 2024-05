Ciekawe czy teraz sędziowie zostaną zweryfikowani pod katem dostępu do materiałów niejawnych czy dalej święte krowy nie podlegające kontroli? A jeśli jakieś święte krowy dalej uważają ze sędziowie to kasta specjalnego zaufania nie wymagająca kontroli to chyba możemy żądać od tej kasty pokrycia szkód uczynionych przez jednego z nich?