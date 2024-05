Ta wojna nie ma rozwiązania typu pokój. Nie lubię Izraela, nie lubię Palestyńczyków i Hamasu. Albo się wykończą albo wiecznie będzie problem. To, że Palestyna jest biedna i na pewno przegra to inna sprawa, ale to z nich wywodzi się hamas i to oni dumnie świętowali kiedy Hamas zaatakował i zabijał tysiące innych ludzi, czy to z Izraela czy z innych krajów. To CI Ojcowie, kiedy giną ich dzieci twierdzą, że one Pokaż całość