Nie mam już jak edytować, a w momencie dodawania znaleziska nie było konkretów, więc napiszę w komentarzu: "Kraje członkowskie Unii Europejskiej 8 maja zaakceptowały plan Ukrainy, w którym państwo to zobowiązuje się do przeprowadzenia 69 reform. Zatwierdzenie planu otwiera drogę do wypłacenia Ukrainie wsparcia, które do 2027 r. ma wynieść 50 mld euro. ", także to nie będzie kilka mld $$$.