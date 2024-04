Nie wiem, czy to celowa pułapka czy też nie, jednak wielu nie czyta i nie patrzy co mu się wyświetla, tylko widzi cenę minimalnie niższą i kupuje.

Dotyczy to nie tylko Amazonu.

Włosi to mistrzowie w kłapaniu dziobem i gestykulacji, jednak przeczytanie ze zrozumieniem, to już wyższa szkoła - powinni chyba dla nich robić specjalnie dedykowane witryny internetowe.