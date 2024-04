Jest róznica pomiedzy #!$%@? 200 na godzinę po znaku 80 a 60 po znaku 50. Patologia polega na tym że choć bedą różnice w opłatach to prawo bedzie cie traktować tak samo czyli stworzyłeś zagrożenie na drodze. Uważam że różnice są kolosalne ale nie dla tych co chca sobie zarobic. Dlategóż to lepiej kasowac dziadki, babiny po 200 zł niżeli ganiać świadomych morderców co to piją sobie w dubaju drineczki na basenie.