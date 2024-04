Warto zauważyć że gdyby ta rozpłakana pani poświęciła czas na urodzenie ze 3 Mikaelów, a Mikaele jako praworzadni obywatele posiadali by bron to tego problemu by nie było. To co dla tej starszej pani jest dramatem, dla mlodych chlopakow byloby fajna zabawa.



Niestety starsza pani uwierzyła liberalnym mediom. Jak zawsze w takim przypadku spotkało ja rozczarowanie.