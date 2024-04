Polska i Rumunia to kraje przyfrontowe a w dodatku nasz potencjał przeciwlotniczy jest bardzo słaby, Patrioty w Polsce podobno nawet nie są jeszcze do końca ustawione zresztą. Dostarczenie obrony przeciwlotniczej leży już w całości w gestii Zachodu, ale ten totalnie działa poniżej oczekiwań. Niemcy mają lada chwila dać jeden system, ale to o wiele za mało i za późno. Pomoc przeciwlotnicza to MINIMUM tego co Zachód powinien wysłać Ukrainie a tego nie Pokaż całość