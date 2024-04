Moja ciotka ma za sąsiada gościa co prowadził zakład tapicerski. lata 2000-2006 to normalnie sobie palił odpadami, gąbkami w beczce aż śmierdziało na kilometr ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ) ノ ⌐ ■ - ■ ale dobrze robił bo dzisiaj dzięki temu ma pieniądze na eko transformację. Ci co nie palili tylko utylizowali za pieniążki, nie mają ¯\(ツ)/¯