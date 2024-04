Jest to lista radnych Warszawy z PO/KO i LEWICA którzy 7 grudnia 2023 roku przegłosowali haniebną uchwałę o strefach SCT ( tzw. strefa czystego transportu) .W skrócie jest to etapowy zakaz jazdy dla aut spalinowych ( benzyna, diesel, lpg ) po Warszawie (dla mieszkańców także) który na początku dotknie najbiedniejszych a docelowo w krótkim czasie nawet użytkowników aut z normą Euro6 czyli nawet takich które mają dziś 2-3 lata. Brzmi tak nieprawdopodobnie ze niektórzy nie wierzą że nie będą mogli dojechać swoimi autami do pracy szkoły szpitala czy odwieźć dzieci do przedszkola... niestety zielony zamordyzm zbliża się do nas wielkimi krokami wali z kopa do drzwi naszych domów i ma twarz Rafała Trzaskowskiego i jego posłusznych radnych. A teraz spójrzcie jeszcze raz na te wielkie billboardy za miliony i nie dajcie się nabrać.