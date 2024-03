Trudno się dziwić, że Polacy nie mają ochoty dokładać się do ratowania lokat niemieckich emerytów.



Jeśli euro nie byłoby wykorzystywane do drukowania płynności dla południowoeuropejskich obligacji, których jak powalone nakupiły niemieckie fundusze emerytalne, to może byłby sens rozważać taki ruch. Niestety obecnie euro to nie tylko waluta, ale przede wszystkim narzędzie polityczne.