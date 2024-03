Jeszcze trzy miesiące temu te wszystkie sztury, jandy, hollandy, ostaszewskie telepałyby się z oburzenia. Ale teraz jak rządzi tusk, to już niedobre o tym mówić, podchodzi pod inna rubryka. Co świadczy o tym, że ta rzekoma troska lewacka o imigrantów to jeden wielki teatr dla lemingów.



Tak samo, ani łzy nie uronili za ofiarami żydowskiego ludobójstwa w Gazie. Tylko by spróbowali, to z miejsca przestaliby być celebrytami i wybitnymi aktorami.