Mieszkam kilkanaście lat w tym Krakowie i w sumie nie wiem jak w innych miastach, ale tutaj wydaje mi się, że to jest raj dla przekrętów i łapówkarzy. Co raz wpada jakiś artykuł o szemranych interesach w jakis miejskich spółkach czy zatrudnianiu ludzi którzy mają coś za uszami.

Pewnie w innych miastach jest podobnie, ale dziwi mnie to że nawet zbytnio się z tym nie kryją.