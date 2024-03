Artykuł bardzo chaotyczny, jakby napisany przez praktykanta lub AI, skakanie z tematu na temat bez pomysłu, w jaki sposób stworzyć spójną całość. Do tego chaos logiczny " roczne utrzymanie przemysłu zagłuszającego kosztowało ZSRR 900 milionów dolarów rocznie." Nie do przebrnięcia. Sorry.