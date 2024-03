Tam nie chodzi o to co na tych taśmach było tylko o samo to, że te taśmy istnieją.



Nie toczy się przeciwko temu komuś żadne postępowanie, nie jest o nic oskarżony a jednak ktoś go podsł#!$%@? i trzyma taśmy z nagraniami przez wiele lat. Nawet jeśli ktoś kiedyś wydał legalne pozwolenie na podsłuch w jakiejś sprawie to w sytuacji gdy nagranie sprawy nie dotyczy, albo sprawa nie kończy się postawieniem żadnych zarzutów, Pokaż całość