Ona i Schröder bez konsekwencji w SPD, do tego wieczne wymówki kanclerza są żywym przykładem prawdziwych intencji niemiec czyli rychłego powrotu do business as usuall z ruskimi. Oby zachodni partnerzy też to zauważyli i dojechali tych oszustów i koni trojańskich na ciele zachodu. Mecklenburg-Vorpommern i pozostałe nrdowskie landy są ostatnim bastionem r0sji na zachodzie.