ja głosowałem na 3 drogę ale nie dlatego że tam kogoś lubię tylko po to żeby #!$%@?ów od koryta odciągnąć i to się udało ,jestem z tego zadowolony, a to co się teraz dzieje w całym rządzie jest po prostu żenujące i za 4 lata przestępcza organizacja jaka jest pis wygra wybory i to w ogromnej przewadze no chyba że pajace się ogarną ale to jest raczej niemożliwe ,jak to konfabulacja mówi,