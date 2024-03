Ludzie sa debilami,rozwiązanie jest proste wystarczy się na to nie zgodzić i to zbojkotować, tylko że ludzie maja to w dupie a jak maja to w dupie to znaczy że im to pasuje a że udowodnione jest to że debili jest 4 razy więcej niż normalnych ludzi, więc normalni ludzie nigdy sie nie przebija i nigdy swoich praw nie dojdą, trzeba sie z tym pogodzić i #!$%@? gdzieś na jakąś wyspę i Pokaż całość