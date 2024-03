Tak rozsądnie pomyśleć to nie dziwne, że się boją. Europa skręca w prawo i w sumie bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o Polskę, to też młodzi będą zawiedzeni po tym tworze koalicyjnym który nie realizuje swoich obietnic, uwala projekty, a coś czuje że dopiero się rozkręcają. Jak jeszcze wyjdzie, że uwalą atom, to już tylko odklejeńcy na nich zagłosują w następnych wyborach.