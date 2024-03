bo najpewniej nie zna.

zamawialem ostatnio net, no to standardowo najwygodniej by bylo w upc (czyli teraz play). Wiadomo, wszsytkie bloki i wszelkie rudeny obwieszone ich infrastruktura jak choinka wiec problemow nie powinno byc. sprawdzam na stronie, no nie da sie. dzwonie - nie da sie (wtf? wiezowiec w centrum miasta wojewodzkiego i sie nie da?).

no to walic to ide do konkurencji.

przyjezdza monter i mowi ze upc ma tutaj infrastrukture,