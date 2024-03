Miałem taką koleżankę tyle że u niej to nie była niespodzianka bo jej matka też miała coś takiego , gdzieś w którymś pokoleniu wstecz pra nie wiadomo która babcia u nich w rodzinie była czarna i u niej to było widać , poza tym że rysy i ogólny wygląd był całkowicie europejski to miała strasznie ciemną karnacje i u nich w rodzinie to było normalne u kobiet ale nie u każdej bo Pokaż całość