Od lat do szkół prywatnych idą ludzie którzy nie mogą się dostać do szkół państwowych. Jest to spowodowane gównie niższym poziomem nauczania. Pomijam tu zresztą fakt, że prywatne uczelnie nie są w stanie zapewnić ćwiczeń i praktyk, często nieodzownych.I teraz haczyk: ile kosztowała by nauka w prywatnej szkole przy takim samym dostępie do klinik czy instytutów co w porównywalnych szkołach państwowych?Pomijam tu fakt kierunku specjalnej troski na CH