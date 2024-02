Przez ponad 15 lat byłem biernym obserwatorem serwisu wykop ale to co spotkało mnie ostatnio ze strony sklepu IKEA zmusiło mnie do założenia profilu i opisania sprawy.

Dla osób które nie chcą czytac wszystkiego zaczęcam do przescrollowania do "NAJWAŻNIESZE WNIOSKI".

PS: Dziwne, gdy edytuje artykuł zdjecia sa dobrze zorientowane, ale gdy dodam artykul to je obraca ;/ Wybaczcie.

BOHATEROWIE:

- Patryk z infolinii IKEA.

- Moja skromna osoba.

HISTORIA:

W lutym 2017 roku zakupiliśmy z żoną kuchnię modułową METOD wraz z usługą montażu. Zostaliśmy skuszeni nie tylko atrakcyjnym stosunkiem ceny do jakości (choć ta, po latach użytkowania, zaczyna być dyskusyjna) ale również szeroko reklamowaną 25 letnią gwarancją i w tym wpisie chciałbym wykazać jak mocno, moi drodzy, możecie się tutaj władować na minę…

Kilka miesięcy po montażu kuchni (około lata 2017), okazało się że, front od zmywarki odpada podczas otwierania. Po przyjeździe serwisu okazało się, że to błąd w sztuce montażu (front zmywarki lekko zahaczał o drzwiczki modułu obok i wypadał) sprawa została szybko rozwiązania poprzez odpowiednią regulację a my mieliśmy spokój do około połowy roku 2022 kiedy to pod ciężarem frontu, podczas otwierania zmywarki, wyłamały się dwa plastikowe elementy (zdjęcia poniżej) będące częścią zawiasu przesuwnego do zmywarki o nazwie BEHJÄLPLIG (nr części 604.923.49). Wówczas zamówiliśmy przez infolinie IKEA dwie części o numerze 10054807 a ja sam sobie to zamontowałem. Problem rozwiązany!

Niestety w 1 połowie lutego 2024 problem się powtórzył wiec ponownie skontaktowaliśmy się z infolinią. Idąc na skróty, po prostu poprosiliśmy o wysłanie dokładnie tej samej części co ostatnio w 2022 (nie podając konkretnego numeru części). Kilka dni temu dostaliśmy paczkę z IKEA, jednak została przysłana prowadnica (nr części – 10049800) a nie to o co nam chodziło (10054807), no ale ok, każdy może się pomylić, nawet IKEA. Gdy zorientowaliśmy, że doszło do pomyłki, naiwnie myśląc, że gdy podam konkretny numer części to sprawa zostanie gładko rozwiązana, zadzwoniłem ponownie i odebrał Pan Patryk i tu zaczyna się właściwa akcja.

[Rozmowa z Panem Patrykiem: 23.02.2024 około godziny 18:20 – 18:40] :

Nie będę czepiał się, że Pan Patryk musiał sporo kwestii konsultować ze swoim przełożonym, ludzka rzecz gdy ktoś się uczy albo zwyczajnie sprawa go przerasta. Ale aby nie przedłużać, do sedna, Pan Patryk poinformował mnie, że zawias przesuwny do zmywarki BEHJÄLPLIG ten który, jak zakładam, jest zawsze montowany do wszystkich kuchni IKEA!, jest objęty tylko 2 letnią rękojmią (no i tutaj pryska czar tego wielkiego sloganu który głosi: „gwarancja na kuchnie IKEA 25 lat !” taaaaa) ale wtedy coś mi zaczęło nie grać… i pytam, ale jak to możliwe, przecież w 2022 roku po około 5 latach (grubo ponad 2 lata) dało się uznać tą reklamację a teraz się nie da? I jak to jest że jeszcze 2 tyg. wcześnie konsultant wysłał inną, co prawda niewłaściwą cześć (tą prowadnice którą opisałem powyżej), ale będącą wciąż częścią do zawiasu przesuwnego zmywarki BEHJÄLPLIG a teraz to już jest za późno bo dwa lata minęły. WTF? Trochę się zdenerwowałem i podniosłem głos za co chciałem Pana Patryka przeprosić jeśli to czyta, ale serio ręce mi opadły, nie ma tutaj żadnej logiki.

NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI:

A wiec moi drodzy, jeśli Pan Patryk ma rację, to chciałem wam powiedzieć, że cała ta 25 letnia gwarancja na meble z kuchni IKEA to jeden wielki pic na wodę. Co mi z tego, że mam 25 lat na jakiś fronty, zawiasy, nogi, cokoły, zlewy, blaty które sie nie psują, skoro IKEA udziela tylko 2 letniej gwarancji na jeden z najbardziej newralgicznych punktów CAŁEJ KUCHNI ! W tym plastikowym elemencie porusza się prowadnica montowana do ciężkiego frontu zmywarki !

I teraz najlepsze, bo jeszcze gdyby się dało ten kawałek tandetnego plastiku dokupić za 10-20 zł (bo tyle to jest warte) to pewnie bym machnął ręką na Pana Patryka, pojechał i dokupił sobie kilka aby mieć na zapas, bo jestem pewien, że prędzej czy później problem wróci ALE NIE!!! Nie można tego dokupić luzem w IKEA i trzeba zakupić cały zestaw za, UWAGA, 400 PLN (BEHJÄLPLIG) w skład którego wchodzą nie tylko te plastiki które się urywają, ale również metalowe prowadnice (montowane do frontu) oraz elementy montowane do zmywarki. Wiec muszę teraz jechać do IKEA, kupić cały zestaw za 400 zł, wyrzucić 90% zestawu i przekręcić sobie tylko te nieszczęsne plastiki. No oczywiście zawsze można sobie odpuścić ale wtedy wasza kuchnia będzie wyglądała tak:

Szanowny sklepie IKEA, tak się szczycicie w zakresie postępów w zielonej transformacji i jak to jest, że ja potrzebując mały element musze kupić cały zestaw i niepotrzebne elementy wylądują później w kosztu na śmieci? To jest okej?

Wiecie co, nawet już nie jestem zły, jest mi po prostu przykro, bo czuję się oszukany przez sklep IKEA. Zawsze dobrze mi się kojarzył, byłem klientem który zaglądał tam od czasu do czasu ale teraz dla zasady, nie wydam tam już nawet jednej złotówki do końca życia. Nie warto. A was wszystkich chciałem ostrzec przed zakupem mebli kuchennych IKEA bo może to dla was oznaczać takie same problemy jak dla mnie!