Przez tego gnoja PIS wygrał wybory, pamiętam jak wszyscy gadali o prezydencie z WSI. Jeszcze nie gadano o plagiacie ale świadomość potomka rezuna, kryminalisty i co tam jeszcze było zaważyło bardziej niż januszowy tekst chodź szogunie. Wtedy każdy miał większe lub mniejsze obiekcje do buca Bronka i mniej lub bardziej wolał Dudę, tylko kuce wyśmiewały pisowców i ich program ponieważ młodzież jest zawsze antypisowska a reszta ma to w dupie.

