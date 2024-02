Pamiętam zabawną sytuację z technikum, kiedy kumpel na lekcji polskiego miał wymienić najsłynniejsze dzieła renesansu i wymienia:

- "Mona Lisa" Leonarda da Vinci, "Upadła Madonna z wielkim cycem" Van Clompa...

Cała klasa w śmiech, nauczycielka prawie się popłakała, a on z pełną powagą:

- No co? Naprawdę jest taki obraz.

( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )