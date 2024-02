Jestem tym prawnikiem ( ͡ º ͜ ʖ ͡ º ) Lex retro non agit - a mówiąc prościej: art. 3 K.C tj. Ustawa nie ma mocy wstecznej. Te tysiące prawników co według Pana Wawera czeka to chyba prawnicy po Wyższej szkole robienia hałasu z Konfederacji. Co ciekawe Pan Wawer jest prawnikiem po UW i chyba nawet radcą prawnym, nie dziwota, że poszedł zarabiać w polityce ;)