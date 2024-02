Pięknie się to czyta. A tak w jakimś wywiadzie kilka miesięcy temu - gdy odkryto ten fakt i skierowano do niego pytania - zarzekał się, że nie ma tu sensacji i wszystko zgodnie z prawem robi XD



Miło by było gdyby w końcu takie urzędnicze, #!$%@?ńskie kłamstwa i nadużycia zdecydowanie mocniej karano.