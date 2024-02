Tak to wygląda że dotuje się prywatne firmy a jak przyszło wspomóc LOT to jak to tak, nie można utrzymywać tylko dlatego że to jest LOT. Wilk mówił właśnie o tym przypadku, że Ryanair otrzymał ta dotacje na loty Bydgosz-Londyn, z jego wyliczeń wyszło że dotacja pokrywa cale koszty paliwa, więc dla ryanair jest to idealna sytuacja. Ciekawe ile takich "promocji regionu" jest w Polsce.