Bo to tak ładnie brzmi, walczyliśmy o małą wieś by ratować jej starych mieszkańców... A tak naprawdę to oligarchowie ukraińscy wysyłali na śmierć poborowych żeby utrzymać swoją fabrykę wartą miliony.



"Koksownia w Awdijiwce to największy zakład chemiczny koksu w Europie, główny producent koksu w Ukrainie. Spółka wchodzi w skład grupy "Metinwest", której głównymi akcjonariuszami są spółka "SCM" ukraińskiego oligarchy Rynata Achmetowa oraz grupa spółek "Smart-Holding" Wadyma Nowinskiego."