Pan Bodnar niech zacznie od ustawy regulującej w jakim terminie sąd ma obowiązek ustawowy odpowiedzieć na pismo. Do dziś nie ma ustawowych terminów wyznaczania rozpraw i odpowiadania na pisma dlatego doprowadzenie do I wokandy trwa od 2 do 6 lat. Kolejny krok albo likwidacja dotowania z budżetu sądów albo likwidacja opłat sądowych. Dodatkowo aplikacja mobywatel to fikcja ponieważ sądy i prokuratura nie uznają podpisu cyfrowego. No i warto rozważyć to że pojawi Pokaż całość