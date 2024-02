„Dnia 09.02.24 moja córka, Martyna Hilgier, wyszła ok 8:00 z domu do Technikum nr 14 na ul. Nowodworskiej 70/82 we Wroclawiui nie wróciła do dziś. Nie mamy z nią żadnego kontaktu. Ubrana była w klasyczny kolor jeansów z rozszerzanymi nogawkami, bluzę z kapturem i czarna kurtkę. Znak rozpoznawczy to”