Dla mnie to wszystko.pl 2.0 to był niewypał. Tragiczne UI i czego w stylu smart jak na allegro lub darmowej dostawy jak na erli. Próbowałem tam parę razy coś znaleźć dla porównania do innych platform i niestety wcale nie było taniej pomimo tego, że platforma nie narzucała prowizji.Podejrzewam, że projekt forsował Filipiak, a że władza się zmieniła to już nikt nie miał chęci do jego dalszego ciągnięcia.