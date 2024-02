Bo wiele feministek to nie są żadne "feministki" tylko zwykłe skrzywione wiedźmy nienawidzące mężczyzn, usiłujące zarazić swoją nienawiścią normalne kobiety i zniszczyć im związki z mężczyznami których same nie potrafiły zbudować.



Ale o tym nikt w mediach nie chce mówić. Za to bez oporów jadą po "incelach" płci męskiej i przypisują im najgorsze cechy, z nienawiścią do kobiet włącznie.