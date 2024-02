Jak to zrobią, to zapomnijcie, żeby ktokolwiek z zewnątrz zainwestował w Europie pieniądze. Albo nawet przechowywał.



Tak wiem, u nas tutaj Rosja zło wcielone i tak dalej, ale reszta świata widzi to tak, że się ruskie pokłóciły z zachodem to zachód ich okrada. Czyli nikt, kto kiedykolwiek mógłby się potencjalnie pokłócić z zachodem nigdy tu swoich aktywów nie zostawi. Bo zabiorą.