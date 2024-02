Ty Polaczku robaczku cebulaczku zapieprzaj za najniższą krajową, albo coś w okolicy, a kolega posła, szef pizzeri dostaje co miesiąc 4 mln złotych, no jasny #!$%@?****

Oby pisździelce w końcu zaczęli oddycha więziennym powietrzem. To jest tak obrzydliwe, ludzie pracują uczciwie i ciężko, ale wystarczy znajomość i można pluć w twarz.