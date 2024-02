Ale ciemnota. No z takim aparatem poznawczym i wiedzą "coś tam usłyszałem i powtarzam" to nie dziwne że wieś głosuje na PIS.



A teraz fakty:

1. Kto podpisał zielony ład i Fit55 w imieniu PL ? Mateusz Morawiecki - premier PIS.

2. Kto był i jest komisarzem unijnym ds. rolnictwa? Janusz Wojciechowski PIS



3. Rolnicy: emerytura w wieku 55 lat (normalnie 65/60), brak PIT, brak ZUS (zamiast tego KRUS do którego dopłacamy Pokaż całość