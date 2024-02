Uwielbiam te filmy. Jest tu jakiś dreszczyk emocji, jak w dobrym filmie sensacyjnym (szczególnie te z poszukiwań usterek). Świetna umiejętność przekazywania wiedzy. Teoretycznie może się wydawać, że znajomość architektury Mery 400, jest już nikomu niepotrzebna, ale to błąd, to uniwersalna wiedza. Super realizacja, wywiad z pionierką polskiej informatyki... Jak to możliwe że tam kanał ma tylko 9k subow?