Gościa nie wydalą. Opłacił co miał opłacić i jest tam kryty. Nie ściągną go do Polski. Naszym to na rękę bo gość ma dużo kontaktów tutaj. ZEA będzie rzucać kłody pod nogi, a naszym to pasuje bo powiedzą, że tamci problemy robią. No i tak to jakoś pomalutku się rozpłynie. Wróci jak już sprawa się przedawni i społeczeństwo zapomni.